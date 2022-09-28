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لبنان

مولوي عرض مع أبي رميا شؤوناً تتعلق بجبيل

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:27
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، النائب سيمون أبي رميا، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمنطقة جبيل.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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سيمون ابي رميا

جبيل

بسام مولوي

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