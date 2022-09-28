مولوي عرض مع أبي رميا شؤوناً تتعلق بجبيل

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، النائب سيمون أبي رميا، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمنطقة جبيل.

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