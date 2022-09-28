مرقص: ضرب العمل المصرفي يؤدّي إلى تشريع مخاطر تبييض الأموال

افتتح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أعمال الندوة العلمية التي أقامتها جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب بعنوان "المصارف العربية في مواكبة التطورات القانونية الدولية" التي تديرها JUSTICIA في بيروت في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت وبالتعاون معه.

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واعتبر مرقص الذي ترأس أعمال الندوة العلمية، أن ضرب العمل المصرفي الحالي في لبنان أدّى ويؤدّي إلى تشريع مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعكس ما رمينا إليه في السنين العشرين الماضية بعد سنّ قانون مكافحة تبييض الأموال والتدريب المكثّف حول آليات مكافحة تبييض الأموال. وتتمثل هذه المخاطر بحسب مرقص في تجارة الشيكات بيعاً وشراء والتعامل النقدي على اعتبار أن هذه الممارسات مخالفة لقواعد الامتثال لمكافحة تبييض الأموال. وردّ مرقص السبب إلى تقييد العمل المصرفي وحبس الودائع ووقف الدعم عن لبنان محذّراً من تخلّي الدول المعنية عن مساعدة ودعم لبنان، متخوفاً من أن تمتد هذه المخاطر اليها وهو الأمر الذي يجب أن نلجمه بالتعاون مع هذه الدول.