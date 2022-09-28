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لبنان

قوى الامن نصبت كميناً محكماً في ضبية... من أوقفت هناك؟ (صورة)

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:44
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف مروّجي المخدّرات على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو: ي. س (مواليد عام 1961، لبناني) بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.
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وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكّنت قوة من المجموعة بتاريخ 9/9/2022 في محلة ضبية من نصب كمين محكم وتوقيفه.

بتفتيشه، تم ضبط كميّة من مادة الكوكايين، وسلاح حربي نوع "كلاشينكوف" مع مماشط وذخيرة، وأكياس نايلون، واوراق بيضاء لتوضيب المخدرات، وميزان رقمي عدد /2/، ومصفاة، بالإضافة الى هاتفين خلوييّن، ومبلغ مالي.

وفي سياق متصّل، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي بتاريخ 18/9/2022، من توقيف المدعو: م. خ. (مواليد عام 1996، لبناني) في محلة بلونة. وتبيّن أنّه مطلوب بجرائم ترويج، وزراعة المخدرات.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي، وهاتفين خلوييّن، وكمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 
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