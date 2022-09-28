عبد المسيح: غداً هو أصعب امتحان أمام القوى السيادية

اعتبر النائب اديب عبد المسيح ان "غدا هو أصعب إمتحان أمام القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، أصفها بالإنتخابات التمهيدية Primary لمعرفة أي إسم مرشح سيتقدم ويسطع بعدد الأصوات ضمن المعارضة اللبنانية".

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وقال في بيان: "بعد أول تصويت، الواجب الوطني والأخلاقي لهذه القوى أن تلتف حول هذا الإسم و تتضامن معه وتتحد لكي يصل. غير ذلك، سنكون على طريق التعطيل والإنقسام والتشرذم مما سيضعف موقفنا و بالتالي سنكون أمام ستة سنين أخرى من العزلة و إدارة الأزمة و الإنهيار".



وختم: "تحملوا مسؤوليتكم كما وعدتم ناخبيكم، والناس تريدكم أن تتحدوا و تتلاقوا وتنتصروا، وهم نفسهم سيحاسبوكم أما التاريخ فسيذكركم لأجيال عديدة".