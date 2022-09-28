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لبنان

عبد المسيح: غداً هو أصعب امتحان أمام القوى السيادية

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:41
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اعتبر النائب اديب عبد المسيح ان "غدا هو أصعب إمتحان أمام القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، أصفها بالإنتخابات التمهيدية Primary لمعرفة أي إسم مرشح سيتقدم ويسطع بعدد الأصوات ضمن المعارضة اللبنانية".  
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 وقال في بيان: "بعد أول تصويت، الواجب الوطني والأخلاقي لهذه القوى أن تلتف حول هذا الإسم و تتضامن معه وتتحد لكي يصل. غير ذلك، سنكون على طريق التعطيل والإنقسام والتشرذم مما سيضعف موقفنا و بالتالي سنكون أمام ستة سنين أخرى من العزلة و إدارة الأزمة و الإنهيار".
 
 
وختم: "تحملوا مسؤوليتكم كما وعدتم ناخبيكم، والناس تريدكم أن تتحدوا و تتلاقوا وتنتصروا، وهم نفسهم سيحاسبوكم أما التاريخ فسيذكركم لأجيال عديدة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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