قوى الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقاً... العثور على شخص مشنوق داخل كاراج للسيارات!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ العثور على المدعو "ه.ر" مشنوقاً داخل كاراج للسيارات في محلة الجسر - طرابلس.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما نُقلت الجثة الى المستشفى الاسلامي.