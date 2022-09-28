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لبنان

قوى الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقاً... العثور على شخص مشنوق داخل كاراج للسيارات!

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ العثور على المدعو "ه.ر" مشنوقاً داخل كاراج للسيارات في محلة الجسر - طرابلس.
 
 
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما نُقلت الجثة الى المستشفى الاسلامي.
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طرابلس

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