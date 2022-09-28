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لبنان

وزير الزراعة عاين كارثة نفوق كميات من الأسماك على شواطئ الأوزاعي: لمنع أي مخالف من ممارسة صيد الأسماك

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:48
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أعلنت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، انه "بعد ورود معلومات عن وقوع كارثة نفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية على شواطئ بيروت ، توجه فريق من وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن لمعاينة شاطئ الأوزاعي حيث موقع الجريمة البحرية، حيث قام الفريق بمعاينة المكان". 
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واجتمع الحاج حسن مع مسؤولي صيد الأسماك في المنطقة وشدد على "ضرورة منع اي مخالف من ممارسة صيد الأسماك" ، واستمع إلى مطالب الصيادين، وشدد على "ضرورة استعمال شباك بقياسات محددة تتلاءم مع صيد الاسماك بأحجام معينة، وتسمح للاسماك الصغيرة من الفرار منها، كما وتم توجيه الفريق الفني لتحديد المخالفين وتحرير محاضر ضبط بحقهم".
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