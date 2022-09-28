هل تشارك "القوات" في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

غرد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان عبر "تويتر": "عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعا وقررنا المشاركة طبعا بجلسة غد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية.

وسنواصل الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنصوّت غداً جميعاً لمرشح واحد عن المعارضة".

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