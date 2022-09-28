Advertisement

لبنان

هل تشارك "القوات" في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 12:02
A-
A+
Doc-P-995138-637999886928864328.jpg
Doc-P-995138-637999886928864328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان عبر "تويتر": "عقد  نواب تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعا وقررنا المشاركة طبعا بجلسة غد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية.
وسنواصل الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنصوّت غداً جميعاً لمرشح واحد عن المعارضة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:48 | 2022-09-28
16:42 | 2022-09-28
16:25 | 2022-09-28
16:18 | 2022-09-28
16:00 | 2022-09-28
15:04 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website