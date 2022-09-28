Advertisement

لبنان

إخماد حريق في بلدة بيت أيوب - الصدقة بعكار

Lebanon 24
28-09-2022 | 12:19
A-
A+
Doc-P-995140-637999897263304691.png
Doc-P-995140-637999897263304691.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب حريق بالقرب من حرش الشيخ يونس في بلدة بيت ايوب - الصدقة، وبجهود عناصر الدفاع المدني "مركز الصدقة" وعناصر فريق المستجيب الاول التابع لاتحاد بلديات جرد القيطع وأهالي البلدة، تمت السيطرة على الحريق. ولولا سرعة التدخل لكانت الأضرار كبيرة نظرا لكثافة أشجار السنديان المعمرة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:48 | 2022-09-28
16:42 | 2022-09-28
16:25 | 2022-09-28
16:18 | 2022-09-28
16:00 | 2022-09-28
15:04 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website