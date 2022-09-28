إخماد حريق في بلدة بيت أيوب - الصدقة بعكار

شب حريق بالقرب من حرش الشيخ يونس في بلدة بيت ايوب - الصدقة، وبجهود عناصر الدفاع المدني "مركز الصدقة" وعناصر فريق المستجيب الاول التابع لاتحاد بلديات جرد القيطع وأهالي البلدة، تمت السيطرة على الحريق. ولولا سرعة التدخل لكانت الأضرار كبيرة نظرا لكثافة أشجار السنديان المعمرة.

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