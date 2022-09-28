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لبنان

خطة إعادة هيكلة المصارف أُنجزت.. وأصبحت في عهدة الحكومة

Lebanon 24
28-09-2022 | 12:57
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أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أن المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي أصبحت في عهدة الحكومة لإعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة. 
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المصرف المركزي

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