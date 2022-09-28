خطة إعادة هيكلة المصارف أُنجزت.. وأصبحت في عهدة الحكومة

أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أن المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي أصبحت في عهدة الحكومة لإعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة.

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