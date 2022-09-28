"التكتل الوطني المستقل"... هذا ما سيفعله غدا

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تتجه الأنظار غدا الى ساحة النجمة حيث ستتوافد مختلف الكتل النيابية للمشاركة في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان "التكتل الوطني المستقل" المعني مباشرة بموضوع الانتخابات الرئاسية، نظرا لبروز اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية كمرشح رئاسيّ فعليّ وجديّ ووحيد حتى اللحظة، سيحضر نوابه الجلسة وسيشاركون في عملية الاقتراع.اقتراع نواب "التكتل الوطني المستقل" سيكون بالورقة البيضاء تحضيرا لجولات ودورات جديدة من الاقتراع التي قد تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.