"لا بد من توحيد الكلمة".. الجميّل: هل سنبقى 6 سنوات أخرى كالـ6 سنوات الماضية؟

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مشاركة نواب الكتائب في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، مشيراً إلى أنه "منذ 48 ساعة لم تتوقف الاتصالات مع كل الكتل من دون استثناء لأن إنجاز هذا الاستحقاق يمر بوحدة المعارضة". وأردف: "نتواصل مع الجميع أي أصدقائنا وحلفائنا المباشرين في التجمع النيابي، بالاضافة الى كتلة القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال والمستقلين".

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وردًا على سؤال حول التصويت للنائب ميشال معوض قال الجميّل في مداخلة عبر الـ"أم تي في": "نحاول توحيد الجميع على اسم واحد وميشال معوض صديق وحليف وهدفنا الالتقاء على اسم واحد، وان أردنا الوصول الى نتيجة لا بد من توحيد الكلمة".

وعمّا إذا كانت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري فضحت عدم جهوزية المعارضة والتغييريين لخوض الاستحقاق الرئاسي، أجاب الجميّل: "لا أظن أن وضع الخصم السياسي أفضل من وضعنا والأساس هل سنبقى 6 سنوات أخرى كالـ6 سنوات الماضية؟ هل سنترك البلد كما هو أم سننقله إلى وضع أفضل؟"

وأردف الجميّل: "على "حزب الله" أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يجد حلًا مع كل اللبنانيّين أو لا".

وأكد أننا ذاهبون إلى المجلس النيابي غدًا ونحن على تواصل حتى آخر الليل للوصول الى اتفاق بين بعضنا البعض وستكون هذه البداية ولدينا شهر لنستطيع تحقيق التغيير في البلد.