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لبنان

كلودين عون عرضت مع قائد الجيش مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن

Lebanon 24
28-09-2022 | 13:32
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أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في بيان، أنها "رئيستها عرضت خلال لقائها مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن".
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وأكدت عون أن "مؤسسة الجيش هي  من أكثر المؤسسات التي نفذت النشاطات والتدخلات الواردة في الخطة، لا سيما زيادة مشاركة المرأة في صفوفها وإنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش وزيادة التوعية على دور المرأة في قطاعي الأمن والدفاع من خلال حملات إعلامية".

كما بحثت مع قائد الجيش في "سبل التعاون بين الهيئة وقيادة الجيش لتنفيذ النشاطات المتبقية الخاصة بالجيش اللبناني في الخطة، منها تعزيز قدرات الموارد البشرية في قسم النوع الاجتماعي في الجيش واعتماد سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل".

وخلال اللقاء، قدمت عون إلى قائد الجيش "الدراسة التي أعدتها الهيئة حول موضوع حق المرأة في نقل جنسيتها الى أولادها"، وأطلعته على "برنامج اللقاءات التشاورية التي ستعقدها الهيئة الوطنية لإعداد استراتيجية المرأة في لبنان 2022-2040".
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