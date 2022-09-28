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لبنان

اللقاء الديمقراطي أعلن مشاركته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: نعلن اسم المرشح غداً

Lebanon 24
28-09-2022 | 13:50
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عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً بحضور رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، والنواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، راجي السعد وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وقد تداول اللقاء في موضوع الجلسة النيابية المقررة غدا لانتخاب رئيس للجمهورية، فأكد اللقاء قراره المشاركة والتصويت، على أن يعلن خلال الجلسة اسم المرشح الذي سيتم التصويت له.
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