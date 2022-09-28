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لبنان

القوال خلال استقبالها وفدًا من أهالي ضحايا وجرحى التليل: ندعم هذه القضية التي أصابت عكار والوطن في الصميم

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:00
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استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وفدا من اهالي ضحايا وجرحى تفجير التليل - عكار في حضور امين الصندوق محمود هرموش وجوزيف مسعود، للبحث في آخر مستجدات القضية قانونيا.

بعد كلمة ترحيبية، قدم الوفد إلى النقيبة القوال وجهة نظر الأهالي لجهة مجريات القضية، وبخاصة الحديث عن "إسقاطات حق وتنازلات"، متخوفين من أن "يكون هذا الحديث مقدمة للتغطية على هول الفاجعة وتخفيف العقاب على المتهمين"، ومؤكدين بالتالي أنهم لن يسامحوا أبدا بدم أبنائهم، لأنهم يعتبرون "التنازل وإسقاط الحق بمثابة موت ثان لهم"، وطالبين من القوال أن "تقف الى جانبهم في هذا الملف، لتكون نقابة المحامين سندا لهم في تحصيل حقوقهم التي لن يسامحوا بها مطلقا".
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من جهتها، أعربت القوال، عن "تعاطف نقابة المحامين المطلق مع هذه القضية الإنسانية منذ وقوع الفاجعة"،مؤكدة "دعم نقابة المحامين في طرابلس ومجلسها لهذه القضية التي أصابت عكار والوطن في الصميم".

وتمّ الإتفاق على عقد لقاء آخر للتشاور في المستجدات القانونية ومتابعة مسار الملف امام المجلس العدلي.
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