وهاب: لا انتخاب لرئيس الجمهورية في المدى القريب... ولهذا السبب التقيت بنصرالله

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أوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حديث تلفزيوني، أن سبب لقائه بالأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله هو أنه "حليف لـ "حزب الله" ومن الطبيعي أن يتشاور الأخير مع حلفائه".وأعرب وهاب أنه "خرجت من اللقاء وائقا بقوتنا وبأنه نملك معادلة قوية ولدينا القدرة على مواجهة "إسرائيل" إذا حاولت القيام بضربة على لبنان"، مضيفاً أن ""حزب الله" لا يملك غرور القوة وما تطلبه الدولة ستحصل عليه"، معتبرا أن "السيد حسن نصرالله اتخذ خطوة خلاقة وضرب "ضربة المعلم" وجلب للبنان ضمانات باستخراج النفط عبر الشركات الملزمة وسنأخذ كل حقوقنا"، موضحا أن "الإتفاق في الحدود البحرية تم وسيحصل لبنان على خط 23 وحقل قانا"، لافتا الى أن "المشكلة تبقى في البر وقد ترحّل ولبنان سيستفيد من ثروته وعندها سيرتاح مع بدء الشركات بالتنقيب"، مشيرًا أيضا الى أن "الأزمة العالمية ستمنع الأميركي من الضغط وكذلك "إسرائيل" وبالتالي الأوروبي مضطر لتقديم المساعدة ليستفيد من الطاقة".وإذ أكد أن "لا حرب في المدى المنظور إلا إذا الإسرائيلي تصرف بعنجهية عندها ستتم مواجهته"، رأى وهاب أن "السيد نصرالله غامر لحماية لبنان لأن المتضرر الوحيد من الحرب مع "إسرائيل" هي الطائفة الشيعية".وفي إطار آخر، رأى وهاب أن "المشكلة في لبنان تكمن في العصابة الحاكمة والنكد السياسي الحاصل والمثال على ذلك أن ثاني يوم من خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري ستأتي الكهرباء 10 ساعات خلال 24 ساعة"، مضيفاً أنه "لن اترشح الى الانتخابات بعد اليوم وسأتحرر من الضغط اليومي وسأبقى في العمل السياسي في الحزب، وسأكون بالخدمة دون مقابل من أحد"، موضحا أنه "لا أقوم بالخدمات خلال الانتخابات لأنه لا أحب "سباق الحمير" في تلك الفترة"، مشيرا الى أن تعبيد بلدة شحيم كان لأن "بلدة شحيم ضيعتي وأهالي شحيم أهلي وأخذت فيها 800 صوت ولدينا مفوضية مركزية ومحازبين".وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي رأى وهاب أن "لا انتخاب لرئيس الجمهورية في المدى القريب"، معرباً أنه "إذا وافق جبران باسيل على سليمان فرنجية سيتم انتخاب الأخير غدا".وفي هذا السياق، أوضح وهاب أن هناك "توازنًا في الحظوظ بين فرنجية والعماد جوزاف عون في الوصول الى سدة الرئاسة والمسألة تتوقف على جبران باسيل ومن يحشد أكثر من توافق دولي سيأتي"، كاشفا أنه "سيكون هناك فراغ لأشهر وقد يأتي واحد منهم وقد يفلت الشوط الى أحد الأسماء المطروحة وغير المشروطة من ناجي البستاني وفريد البستاني وغيره من الأسماء المرشحة"، لافتا الى أن "العامل المحلي في توزع الكتل النيابية سيكون له تأثير في الاستحقاق الرئاسي وبالتالي القرار المحلي له دور في صنع الرئيس".وفي إطار آخر أوضح وهاب أنه "سيتم تسهيل تشكيل الحكومة وعملها".