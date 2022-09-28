حمية: مطار رفيق الحريري الدولي هو مرفق واحد من آلاف المرافق التي تمتلكها الدولة اللبنانية

غرد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه تويتر كاتبا: "مطار رفيق الحريري الدولي، هو مرفق واحد من آلاف المرافق التي تمتلكها الدولة اللبنانية. المال العام الذي أضحى يرفد الخزينة العامة به أضحى مبلغا يعتد به لدى الخزينة العامة، وذلك من خلال مساهمته في السير بزيادة رواتب القطاع العام من جهة ، وسد جزء من عجز الموازنة من جهة اخرى".

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