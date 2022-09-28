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لبنان

صرف النظر عن زيارة لبنان

Lebanon 24
28-09-2022 | 17:50
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صرف وزير خارجية دولة عربية فاعلة النظر عن المجيء إلى بيروت لاعتبارات تتعلق بمستجدات لبنانية وإقليمية تتعلق بالاستحقاق اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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