اضطر وزير سيادي إلى إصدار توضيح بعد بلبلة تسبَّب بها بيان سابق حول وضعية سعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، على أساس سعر الدولار الجمركي المتفق عليه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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