28
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التوقيت الرئاسي لم ينضج... و"القوى السياديّة" أمام "أوّل اختبار"
Lebanon 24
28-09-2022
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طوني كرم في" نداء الوطن": الإنطباع الذي رافق الحركة المتواضعة للقوى السياسية خلال الأسابيع والأيام الماضية مع تقدم الإجتهادات الدستورية ومحاولات تعويم حكومة تمديد الفراغ ، سيتبدد في ساحة النجمة اليوم التي ستكشف الدور الذي يريده نواب الأمة من رئيس الجمهورية؛ أكان عبر اختيار رئيس يشكل استمراراً لعهد "حزب الله" و"الممانعة"، أو رئيس لإدارة الأزمة المتفاقمة، أو الذهاب إلى رئيس سيادي قادر على فرض الإصلاحات المطلوبة لعودة الإستقرار السياسي إلى لبنان واستعادة مكانته على الساحة العربية والدولية.
Advertisement
ومع تأييد "محور المقاومة" للوزير السابق سليمان فرنجية على غيره من الحلفاء، فإن الأصوات التي سينالها في حال عقدت الجلسة، تعدّ رسالة تحدٍ للخارج واستمراراً لعزلة لبنان التي جسدها عهد الرئيس عون، ليبرز في الموازاة تعدد في الأسماء المطروحة التي تشكل تقاطعاً مصلحياً بين غالبية القوى السياسية، وهي من الأسماء الوسطية والمتلونة وفق مقتضيات المرحلة، ويشكل انتخاب أيٍّ منها تفادياً للفراغ، دون القدرة على اجتراح الحلول والتحرر من الإلتزامات التي مكنته من الوصول إلى بعبدا. وتضم هذه القائمة العدد الأكبر من المرشحين مع تفاوت قدرتهم على "التلون" وتدوير الزوايا. ووسط إستبعاد رئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع تكرار تجربة 2014 والترشح من دون تأمين إجماع قوى المعارضة حوله، تنشط الإتصالات بين "القوى السيادية" لإختيار رئيس قادر على التواصل بين الجميع إنطلاقاً من وضوح مواقفه من الملفات المطروحة، بعيداً عن العدائية والأجندات الجانبية، والمواقف الملتوية التي تؤدي حكماً إلى طبع عهده بالفشل، وذلك إنطلاقاً من التركيز على أن أهمية موقع الرئيس ونجاحه يكمنان في قدرته على جمع اللبنانيين حول رؤيته لمشروع الدولة الذي يحمله بعيداً عن تعزيز التفرقة التي ستؤدي به وبعهده إلى مزيد من الفشل.وتدور الإتصالات حول العديد من الشخصيات التي ارتأت عدم خوض معارك "دونكيشوتية" قبل اتضاح مواقف القوى السياسية التقليدية من الإستحقاق ومن التوجه فعلاً إلى اختيار رئيس ضمن المهلة الدستورية قبل حسم الملفات الإقليمية التي تستدعي حسم هوية الرئيس لاحقاً. في حين قد تدفع الأزمات المعيشيّة والإقتصادية المتفاقمة إلى تردي الأوضاع الأمنية والذهاب الى اختيار رئيسٍ قادر على حفظ الإستقرار الأمني وتطوير الدورالذي قام به على رأس المؤسسة العسكرية.ومع التأكيد أن جميع الحلول في لبنان تتقاطع مع الأحداث في المنطقة والتي يشكل حلها مدخلاً لتحقيق الإستقرار السياسي، فإنه من المستبعد خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة اليوم، لتضارب هذا التوقيت مع الخارج الكفيل بحسم هوية الرئيس من بين الأسماء المتداولة القابلة إلى التبدل باستمرار والتي لن تكون نفسها بعد 31 تشرين الأول!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر فيديو لها... شاهدوا كيف بدت اليوم
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر فيديو لها... شاهدوا كيف بدت اليوم
14:30 | 2022-09-28
28/09/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة الدولار تشتد ومساع واجتماعات لتطويق التداعيات
Lebanon 24
عاصفة الدولار تشتد ومساع واجتماعات لتطويق التداعيات
22:10 | 2022-09-28
28/09/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مُشفّرة" من برّي.. هكذا كُشف مضمونها!
Lebanon 24
رسالة "مُشفّرة" من برّي.. هكذا كُشف مضمونها!
04:00 | 2022-09-29
29/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-28
28/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
01:51 | 2022-09-29
29/09/2022 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:31 | 2022-09-29
ميقاتي ترأس إجتماعا وزاريا وأمنيا لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية
05:34 | 2022-09-29
جلسة "فخامة الورقة البيضاء"
06:05 | 2022-09-29
سلسلة اجتماعات وزارية وديبلوماسية للرئيس ميقاتي في السراي الحكومي
10:41 | 2022-09-29
طفلة مصابة بمرض نادر تزور وزير الثقافة... والسبب؟
10:37 | 2022-09-29
لقاء بين عون ووزير العدل... ماذا عن تشكيلات رؤساء غرف التمييز؟
10:26 | 2022-09-29
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
فيديو
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
29/09/2022 17:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
29/09/2022 17:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
29/09/2022 17:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact