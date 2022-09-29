تحرك أمني عند الحدود الجنوبية.. ماذا يجري؟

رصدت استطلاعات جيش الدفاع قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل لبنان الى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويتم التحقيق معهما. لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني.
سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2022
رصدت استطلاعات جيش الدفاع قيام مشتبه فيهما باجتياز الحدود من داخل لبنان الى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح حيث هرعت قوات عسكرية للمكان واعتقلت المشتبه فيهما ويتم التحقيق معهما. لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني.
سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية