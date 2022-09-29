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لبنان

تحرك أمني عند الحدود الجنوبية.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 01:15
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع قيام مشتبه فيهما بإجتياز الحدود من داخل لبنان إلى إسرائيل في منطقة بلدة يفتاح حيث هرعت قوات عسكرية للمكان وإعتقلت المشتبه فيهما ويتم التحقيق معهما. لا توجد خشية من حدث ذو طابع أمني".
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وأضاف، "سنواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الاسرائيلية".
 
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