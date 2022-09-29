مفاجأة غير متوقعة في زحلة.. والاهالي يشتكون (صورة)

تفاجأ أهالي سكان منطقة زحلة والجوار، بفواتير اشتراك شركة كهرباء زحلة، حيث تم التسعير بالدولار الأميركي، ما أثار نقمة شعبية عارمة، خصوصاً وان الارقام كانت كبيرة جداً.

وأشار عدد من الاهالي، الى ان أحداً من شركة كهرباء زحلة، لم يخبر المواطنين بالاتجاه الى التسعير بالدولار، على الرغم من أن هذا الأمر ممنوع قانونياً.

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