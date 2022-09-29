هل تحركات أهالي موقوفي الطيونة مستمرة؟

بارزة كانت التحركات التي قام بها اهالي موقوفي الطيونة من المقربين لـ" الثنائي الشيعي "للمطالبة بالافراج عنهم بشكل فوري بعد مرور اشهر على توقيفهم، حيث عبر الاهالي عن انزعاجهم من قيادتي امل وحزب الله".

وبحسب مصادر مطلعة فإن التحركات والاعتصامات التي يقوم بها هؤلاء ليست منسّقة مع الحزب او مع الحركة، خصوصا ان الحشد الشعبي كانت متواضعاً جدا، وحصل بعد اتصالات بين الاهالي و"الثنائي الشيعي".

وترى المصادر "ان الحزب يحاول التواصل مع المعنيين لفهم ملابسات استمرار عمليات التوقيف وعدم البت بملفات الموقوفين، لكنه ليس في وارد فتح معركة خصوصا ان خطابه في هذه القضية يقوم على دعم القضاء ودفعه للحسم.

يذكر ان أحداث الطيونة الدامية وقعت في 14 تشرين الأول الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعقبتها توقيفات شملت عشرات المتهمين بالضلوع في القضية.