ورقة بيضاء ولا مفاجآت.... مواقف نيابية حول الجلسة الانتخابية

20 دقيقة تفصلنا عن انطلاق الجلسة النيابية الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ومن المرجح ان تحضر مختلف الكتل النيابية الى ساحة النجمة، حيث سيتم تأمين نصاب " ثلثي أعضاء المجلس" لتنطلق الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وخلال هذه الدورة من المستبعد ان تظهر بعض المفاجآت، اذ ان التوجه هو لسيطرة الورقة البيضاء على نتائج فرز الأصوات.



Advertisement ووفقا للمعلومات، قد تنتهي الدورة الاولى دون التمكن من عقد دورة ثانية، وذلك بسبب توجه البعض الى الانسحاب والاكتفاء بحضور الدورة الأولى.



قاسم هاشم ووفقا للمعلومات، قد تنتهي الدورة الاولى دون التمكن من عقد دورة ثانية، وذلك بسبب توجه البعض الى الانسحاب والاكتفاء بحضور الدورة الأولى.



وفي هذا الاطار ووفقا للـ "LBCI"، قال النائب قاسم هاشم ان "الكتل النيابية أبدت استعدادها للمشاركة في الجلسة ومواقفها واضحة وصندوق الاقتراع سيكون في الوسط ومجرّد اكتمال النصاب سيعلن الرئيس بري بدء دورة الاقتراع".



واضاف "اتصالات الكتلة مع الحلفاء مستمرّة حتى لحظة الدخول الى الجلسة ولدينا توجّه معيّن يخدم الاستحقاق الرئاسيّ".





الياس حنكش



بدوره قال النائب الياس حنكش ان "قنوات التواصل مفتوحة مع كافة كتل المعارضة على أمل أن يتظهر موقفًا واحدًا وان نكون خلف مرشح واحد وهذه الجلسة هي جلسة جسّ نبض، والدعوة لجلسة اليوم أتت مباغتة لبعض الكتل وحتى لفريق 8 آذار".





هاكوب ترزيان

وفي سياق متصل أكد النائب هاكوب ترزيان ان " الوقائع تقول ان الورقة البيضاء هي من سيأخذ أكبر نسبة من أصوات جلسة اليوم، ولسنا من سيُعطّل النصاب وأي شخص بإمكانه أن يُفيد البلد ولديه علاقات خارجيّة تصبّ بمصلحة الوطن نحن معه".

عماد الحوت

أشار النائب عماد الحوت إلى أنّ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية جاءت مفاجئة لعدد من الكتل النيابية، ولكنّها تأتي في السياق الطبيعي وضمن المهلة الدستورية التي حددت مدة شهرين لانتخاب الرئيس.



ورجّح الحوت في حديث لـ"شبكة الفجر" أن لا تشهد الجلسة الأولى انتخاب رئيس نظراً لاشتراط الدستور بحضور نصاب الثلثين أي 86 نائباً وثلثي أعضاء مجلس النواب للنجاح، مستبعداً أن ينال أي مرشح هذا العدد نظراً لغياب مرشح متفق عليه.



وأكّد الحوت على أنّه سيحضر جلسة اليوم، للمشاركة في عملية الانتخاب، مشيراً إلى أنّ الجماعة ستصوّت اليوم بورقة بيضاء إفساحاً بالمجال لمزيد من دراسة الأسماء المرشحة حتى يستقر قرارها على تبنّي أحد الترشيحات.

نزيه متى

غرد النائب نزيه متى عبر حسابه على "تويتر": "أهم ما في جلسة اليوم تبيان الصراع المتلطي خلف الورقة البيضاء الذي سيؤدي حتما الى فراغ رئاسي ومزيد من الانهيار، وحكمة من يعمل على لملمة المعارضة لمنع الفراغ الرئاسي وإعادة الاعتبار للرئاسة".

غياث يزبك

أعلن النائب غياث يزبك ان نواب تكتل الجمهورية القوية سيقترعون اليوم للنائب ميشال معوض، لكونه الاسم الذي يحظى بالعدد الأكبر من التأييد، على الرغم من ان قوى المعارضة لم تتفق جميعها عليه حتى الساعة.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، اعتبر يزبك ان اسم النائب ميشال معوّض ليس استفزازياً وهو قادر على التواصل والتلاقي مع الجميع كما أنّه إصلاحي وبإمكانه مدّ الجسور مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وقال هذا هو مفهوم رئيس التحدي.

جورج عدوان

قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان للـ"MTV": معركتنا الرئيسية هي في ايصال رئيس سيادي واصلاحي بأسرع وقت ممكن، وعملنا 4 ايام لدرس من هو المرشح الاقوى في نيل اصوات المعارضة وتبين ان ميشال معوّض لأنه يمتلك صفة السيادي والإصلاحي، وهو سينال العدد الاكبر الأكبر من الأصوات".

جميل السيد

شدد النائب جميل السيد على أنه للمرّة الأولى يأخذ الاستحقاق الرئاسيّ منحًا لبنانيًّا بحت لأن الخارج متلهٍ عن لبنان ومشرذم.

واعتبر في حديث للـ LBCI، أن التصويت اليوم في جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية سيكون للورقة البيضاء وبعدها يُفقد النصاب.

واشار الى أن كلّ طرف بإمكانه تعطيل الجلسة اذا وجد أن الأجواء لا تُلائمه.

آلان عون



بدوره، قال النائب آلان عون من مجلس النواب: "لا يُوجد لدينا أي خيار ناضج حالياً وسنصوّت بورقة بيضاء لأننا لا نُريد أن نقوم بأي تصويتٍ شكلي"، وأضاف: "من حق رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ينقل مسؤولية انتخاب الرئيس منه إلى الكُتل النيابية".



هادي أبو الحسن



من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن إن كتلة "اللقاء الديمقراطي" جاءت لتصوت لرئيسٍ يؤمن بالطائف، وأضاف: "سنستكمل التواصل مع كل القوى للوصول إلى توافقٍ حول مُرشّحنا".



فيصل الصايغ



أما النائب فيصل الصايغ فأعلن أن التوجّه القائم حالياً بالنسبة له ولكتلته هو الذهاب باسم النائب ميشال معّوض لأن "لديه طروحاتٌ مقبولة وجيدة وتشبهنا".



شوقي الدكاش

كذلك، قال النائب شوقي الدكاش أنّ "خيار معوض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيدا لأولادنا".



أديب عبد المسيح



مع هذا، أكّد النائب أديب عبد المسيح أنه "مقتنع بمعوض لأنه الشخص الإنقاذي والإصلاحي والسيادي الأمثل وله علاقات دولية وعربية وثيقة وجيدة"، وأضاف: "هذه الانتخابات تمهيدية، وتاريخ معوض مشرف ومواقفه سيادية بامتياز ولديه الخبرة الكافية ليكون الرئيس المنقذ".



محمد خواجة



أما النائب محمد خواجة، فلفت إلى أن "هناك خيارات عديدة خلال الجلسة اليوم"، وأضاف: "على الأغلب، ستشارك كل كتلة التنمية والتحرير بالجلسة".



ملحم رياشي



بدوره، قال النائب ملحم رياشي إنّ "ترشيحه لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان لرفع المعايير"، وأردف: "اليوم نريد التصويت لميشال معوّض إبن شهيد اتفاق الطائف".



جورج عقيص



كذلك، قال النائب جورج عقيص إن "المشاورات مع كل القوى المعارضة لا تزال جارية ولكن سرعة هذه الدعوة لم تعطنا الوقت الكافي للاتفاق على إسم موحد".



أشرف ريفي



مع هذا، أعلن النائب أشرف ريفي أن "مرشّحنا الحالي ميشال معوّض إبن الشهيد رينيه معوّض ومن خلال هذه الجلسة سنؤسّس للتغيير".





بولا يعقوبيان

من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان أن المشهد اليوم يشير إلى أن البرلمان ذاهب إلى مسرحية وليس إلى جلسة نيابية، وأضافت: "سنكون في الهيئة العامّة وحتى الآن لا تزال المفاوضات مستمرة".

وقالت يعقوبيان: "جايين يعملوا عرض عضلات، ولا يريدون انتخاب رئيس جديد للجمهورية واليوم أدركنا أن جولاتنا على الكتل النيابية ما كانت سوى لإسماعنا الكلام المعسول، ولن نصوّت لمعوض لأننا لا نريد الدخول في لعبة الأرقام ولا حظوظ له بالوصول".

وتابعت: "سليم إده وصلاح حنين وزياد بارود هي الأسماء التي اقترحناها".

وليد البعريني

أما النائب وليد البعريني، فأعلن أن كتلة "الإنماء لعكار" لن تصوت للوزير السابق سليمان فرنجية، لكنه أضاف: "هناك عمل بحكمة وببعد نظر للجلسات الانتخابية المُقبلة".

أسامة سعد