محفوض يدعو الى المشاركة الكثيفة في انتخابات نقابة المعلمين

دعا نقيب المعلمين السابق والمرشح الحالي نعمه محفوض معلّمي المدارس الخاصّة إلى "المشاركة الكثيفة في انتخابات مجلس النقابة في 9 تشرين الأوّل المقبل، في المراكز المحدّدة من قبل النقابة في المحافظات كافة".

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وقال في بيان: "ان تجديد الأداة النقابية للمعلّمين يسمح لهم بإيصال وجعهم والمعاناة التي يعيشونها إلى المسؤولين كافة. فلا الرواتب التي لا تكفي لأيام معدودة، ولا الضمان الصحّي الذي لا يضمن صحّة أحد في هذه الأيام، ولا رواتب التقاعد التي سرقت قيمتها وسرق معها تعب عشرات السنين، كلها لم تعد مؤمنة بالحد الأدنى لاستمرار المعلم بمهامه، ولا الوضع العام اللبناني يطمئن إلى الغد، فالوطن مسلوب الإرادة، والمؤسسات معطلة، ومستقبلنا مجهول المصير إذا لم نقدم مع غيرنا من النقابات الفاعلة على استرجاع بلدنا وحريتنا وحقوقنا البديهية لاستمرار الحد الأدنى من الحياة السليمة".

وأضاف: "إن استنكافنا عن المشاركة الكثيفة يوم الأحد في 9 تشرين الأول 2022 يضع هذا القطاع التربوي في مهب الريح، وهو أحد القطاعات الأساسية التي بُني عليها لبنان، وكذلك يدفع إلى هجرة الأكفاء في هذه المهنة. فلنبادر إلى القيام بواجبنا، وانتخاب قيادة نقابية تدافع عمّا تبقّى من حقوق وتدفع باتجاه لعب دور وطني لإنقاذ لبنان من الجحيم الذي يعيش فيه".

وختم:"وحده المعلّم كان صوته خافتًا العام الماضي. فلنبادر معًا إلى رفع الصوت".