خريفيّ وحار.. اليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع ارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

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- الحال العامة: طقس خريفي مستقر حار وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة إبتداء من مساء الأثنين مع وصول منخفض جوي مصدره جنوب غرب تركية. - الحال العامة: طقس خريفي مستقر حار وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة إبتداء من مساء الأثنين مع وصول منخفض جوي مصدره جنوب غرب تركية.

معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

هام: للمستفيدين من الطاقة الشمسية طقس هذا الاسبوع صاف الى قليل الغيوم.

- الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل على الساحل ورياح ناشطة أحيانا.

الجمعة: مشمس مع ارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

السبت: مشمس يتحول تدريجياً إلى غائم جزئياً مساءً دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات مساءً.

الاحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات في الفتره الصباحية.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية : جنوبية غربية نهاراً، شمالية غربية الى شمالية شرقية بعد الظهر. سرعتها بين 10 و35 كم/س وقد تتجاوز ال 54 كم/س احيانا.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و70 % .

- حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,31

-ساعة غروب الشمس: 18,25