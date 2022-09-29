Advertisement

لبنان

القوات اللبنانية تقترع لصالح هذا الاسم

Lebanon 24
29-09-2022 | 02:35
A-
A+
Doc-P-995310-638000413625204005.jpg
Doc-P-995310-638000413625204005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أعلن النائب غياث يزبك ان نواب تكتل الجمهورية القوية سيقترعون اليوم للنائب ميشال معوض، لكونه الاسم الذي يحظى بالعدد الأكبر من التأييد، على الرغم من ان قوى المعارضة لم تتفق جميعها عليه حتى الساعة.
Advertisement
وفي حديث الى صوت كل لبنان، اعتبر يزبك ان اسم النائب ميشال معوّض ليس استفزازياً وهو قادر على التواصل والتلاقي مع الجميع كما أنّه إصلاحي وبإمكانه مدّ الجسور مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وقال هذا هو مفهوم رئيس التحدي.
واعتبر يزبك ان السيطرة والتغول على اخذ مراكز الدولة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون يعني انهم يضمرون لمشروع فراغ طويل يكون لهم دور المتحكم في تعبئته على يد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
ورأى يزبك ان نوايا الكتل المعلنة توحي بتامين نصاب جلسة انتخاب الرئيس اليوم، الا ان الامر يبقى متروكاً لما سيؤول اليه التصويت فيما خص الدورة الثانية
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-09-29
05:34 | 2022-09-29
06:05 | 2022-09-29
10:41 | 2022-09-29
10:37 | 2022-09-29
10:26 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website