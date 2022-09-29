القوات اللبنانية تقترع لصالح هذا الاسم

أعلن النائب غياث يزبك ان نواب تكتل الجمهورية القوية سيقترعون اليوم للنائب ميشال معوض، لكونه الاسم الذي يحظى بالعدد الأكبر من التأييد، على الرغم من ان قوى المعارضة لم تتفق جميعها عليه حتى الساعة.

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وفي حديث الى صوت كل لبنان، اعتبر يزبك ان اسم النائب ميشال معوّض ليس استفزازياً وهو قادر على التواصل والتلاقي مع الجميع كما أنّه إصلاحي وبإمكانه مدّ الجسور مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وقال هذا هو مفهوم رئيس التحدي.

واعتبر يزبك ان السيطرة والتغول على اخذ مراكز الدولة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون يعني انهم يضمرون لمشروع فراغ طويل يكون لهم دور المتحكم في تعبئته على يد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

ورأى يزبك ان نوايا الكتل المعلنة توحي بتامين نصاب جلسة انتخاب الرئيس اليوم، الا ان الامر يبقى متروكاً لما سيؤول اليه التصويت فيما خص الدورة الثانية