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لبنان

لمَن سيُصوّت "حزب الله" اليوم في جلسة "الرئاسة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2022 | 03:15
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رجّحت مصادر سياسية مُواكبة لجلسة انتخاب رئيس الجُمهوريّة أن تدخل أسماءٌ جديدة على خطّ المرشّحين لمنصب رئاسة الجمهورية وذلك بعيداً عن سلسلة الأسماء التي برزت مؤخراً.
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واعتبرت المصادر أنّه من الممكن أن يتجاوز عدد الأوراق البيضاء الـ30، وأضافت: "حزب الله قد يلجأ إلى هذا الخيار كتكتيك سياسيّ لأنه لم يُعلن عن اسم أيّ مُرشح في الوقت الراهن". 

وتابعت: "رغم ذلك، فإنّه لا يمكن اعتبار أن طرح اسم الوزير السابق سليمان فرنجية قد انتفى تماماً بالنسبة للحزب أو لحلفائه، إذ أن الجلسة الأولى لا تحسم هذا الأمر أبداً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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