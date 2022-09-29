لمَن سيُصوّت "حزب الله" اليوم في جلسة "الرئاسة"؟

رجّحت مصادر سياسية مُواكبة لجلسة انتخاب رئيس الجُمهوريّة أن تدخل أسماءٌ جديدة على خطّ المرشّحين لمنصب رئاسة الجمهورية وذلك بعيداً عن سلسلة الأسماء التي برزت مؤخراً.
واعتبرت المصادر أنّه من الممكن أن يتجاوز عدد الأوراق البيضاء الـ30، وأضافت: "حزب الله قد يلجأ إلى هذا الخيار كتكتيك سياسيّ لأنه لم يُعلن عن اسم أيّ مُرشح في الوقت الراهن".
وتابعت: "رغم ذلك، فإنّه لا يمكن اعتبار أن طرح اسم الوزير السابق سليمان فرنجية قد انتفى تماماً بالنسبة للحزب أو لحلفائه، إذ أن الجلسة الأولى لا تحسم هذا الأمر أبداً".