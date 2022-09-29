قبل نحو ساعة من انطلاق الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اشارت المعلومات الى بروز اتفاق جمع كتل القوات والكتائب وتجدد واللقاء الديمقراطي وبعض النواب السُنة بالاضافة الى مستقلين يقضي بان يصوتوا لصالح النائب ميشال معوض.

وفي هذا الاطار، يبدو ان تصويت هذه القوى لصالح معوض، واتفاقها في الربع الساعة الاخيرة ناتج عن رغبة الجزء الاكبر منها في احراج رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه باعتبار ان معوض ينتمي الى نفس الدائرة الانتخابية والمدينة التي يتمثل فيها فرنجيه.

وتهدف محاولة الاحراج الى اظهار فرنجيه كمرشح ضعيف في سعي لاخراجه من السباق الرئاسي .