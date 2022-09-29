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لبنان
4 اصابات بحادث سير مروع في صور
Lebanon 24
29-09-2022
|
03:14
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وقع حادث سير مروع على طريق الشعيتية جنوب مدينة صور،
ادى الى وقوع 4 اصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وعملت فرق إسعاف جمعية الرسالة مركزي السماعية وباتوليه، على نقلهم الى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.
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