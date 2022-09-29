4 اصابات بحادث سير مروع في صور

وقع حادث سير مروع على طريق الشعيتية جنوب مدينة صور، ادى الى وقوع 4 اصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

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وعملت فرق إسعاف جمعية الرسالة مركزي السماعية وباتوليه، على نقلهم الى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.