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لبنان

4 اصابات بحادث سير مروع في صور

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:14
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وقع حادث سير مروع على طريق الشعيتية جنوب مدينة صور، ادى الى وقوع 4 اصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
 
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وعملت فرق إسعاف جمعية الرسالة مركزي السماعية وباتوليه، على نقلهم الى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.
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