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لبنان

النصاب يكتمل وبرّي يصل البرلمان.. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ بعد قليل

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:45
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بدأ النواب بالتوافد إلى المجلس النيابي للمُشاركة في جلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية التي ستُعقد عند الساعة 11 صباحاً.
 
ووفقاً لمندوب "لبنان24" في مجلس النواب، فإنّ النصاب اكتمل داخل قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب، وقد بلغ عدد النواب الحاضرون 99 نائباً قبل نحو 15 دقيقة من موعد انعقاد الجلسة. 
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كذلك، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ساحة النجمة لترؤس الجلسة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة جميع الكُتل النيابية في الجلسة المُرتقبة، في وقتٍ أشارت مختلف المواقف السياسية إلى أن هذه الجلسة لن تُسفر عن انتخاب رئيس.
 
لقراءة مواقف أبرز المواقف النيابية بشأن الجلسة.. اضغط هنا
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