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لبنان

سلسلة احكام لجنايات في البقاع بحق متهمين بجرائم مختلفة

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:57
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 اصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة احكام بحق متهمين بجرائم مختلفة، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق متهمين بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مع غرامة ترواحت بين ال50 و ال100 مليون ليرة، فيما حكمت بالاشغال الشاقة مدة 5 سنوات على متهمين بمحاولة الاتجار بها وتعاطيها، مع غرامة بقيمة 6 ملايين ليرة.
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كذلك حكمت على  متهمين بالسرقة، بالاشغال الشاقة مدة 10 سنوات، وعلى مؤلفي عصابة سرقة بالسجن مدة 20 سنة مع طردهم من البلاد مدة 15 سنة، وعلى مروجي عملة مزورة بالاشغال الشاقة مدة 5 سنوات مع غرامة بقيمة 6 ملايين ليرة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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