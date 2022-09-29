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لبنان

جلسة انتخاب الرّئيس انطلقت والاقتراع بدأ.. كم بلغ عدد النواب المُشاركين؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 04:12
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انطلقت عند الساعة 11 صباح اليوم في البرلمان، جلسة انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وذلك برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
وحضر الجلسة 122 نائباً علماً أن النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الغائبين هم: سليم الصايغ، نجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي، ستريدا جعجع.
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وبدأت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة، كما تمت قراءة المواد الدستورية المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية.
 
وعقب ذلك، بدأ توزيع الأوراق على النواب لانتخاب الرئيس، ثم بدأت عملية الاقتراع بمناداة أسماء النواب، وقد أشرف على عملية التصويت النائبان آلان عون وهادي أبو الحسن. 
 
وقبل بدء الاقتراع، سأل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عما إذا كانت هناك مواد دستورية تشير إلى أن رئيس الجمهورية يجبُ أن يكون مارونياً. وهنا، ردّ بري قائلاً: "كأنو طمعان فيها؟".
 
كذلك، أوضح بري رداً على سؤال من النائب فريد الخازن أنه "ما من داعٍ لوجود أعضاء الحكومة خلال الجلسة".
 
 
 
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