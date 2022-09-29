برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟

خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، سأل النائب فريد الخازن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سبب عدم حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة.

هنا، ردّ بري قائلاً: "ما من ضرورة لحضور الرئيس هذه الجلسة، وتواصلت معه وقلت أنه ليس هناك من داعٍ لحضورك".

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وأضاف ممازحاً: "هناك وزيرٌ واحد يمكنه الحضور، وبدنا نخلص منو بهاليومين"، وذلك في إشارة إلى وزير الصناعة جورج بوشكيان، بصفته نائباً عن زحلة.