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لبنان

برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2022 | 04:26
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خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، سأل النائب فريد الخازن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سبب عدم حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة. 
هنا، ردّ بري قائلاً: "ما من ضرورة لحضور الرئيس هذه الجلسة، وتواصلت معه وقلت أنه ليس هناك من داعٍ لحضورك". 
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وأضاف ممازحاً:  "هناك وزيرٌ واحد يمكنه الحضور، وبدنا نخلص منو بهاليومين"، وذلك في إشارة إلى وزير الصناعة جورج بوشكيان، بصفته نائباً عن زحلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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