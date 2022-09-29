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لبنان

الورقة البيضاء هي الأوفر حظا... هكذا توزعت اصوات النواب

Lebanon 24
29-09-2022 | 04:45
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انتهى فرز الاصوات الانتخابية الخاصة بالدورة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، والأصوات اتت على الشكل التالي: 
 
 
ورقة بيضاء:63
 
ميشال معوض:36
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سليم اده :11
 
اسماء اخرى:12
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