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لبنان

"فاتحين قهوة هون".. أبرز عبارات قالها برّي خلال جلسة انتخاب الرئيس

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:15
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خلال بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، كانت لافتة بعض العبارات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه النواب.
 
ففي مطلع الجلسة، سأل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بري عما إذا كانت هناك مادة دستورية تشير إلى أن الرئيس يجب أن يكون مارونياً، فردّ الأخير قائلاً: "كأنك طمعان فيها شي؟".
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كذلك، قال بري رداً على سؤال النائب فريد الخازن عن سبب عدم حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة: "تواصل مع دولة الرئيس وقلتلو ما في داعي يحضر". 
 
مع هذا، فقد مرّر بري بعض العبارات باتجاه بعض النواب الحاضرين، فقال للنائب آلان عون: "يا آلان، نزال عالصندوق حاج تروح وتجي".
 
إضافة إلى ذلك، قال برّي للنائبة بولا يعقوبيان: "خليكي محلّك يا بولا"، في حين توجه إلى بعض النواب بالقول: "شو فاتحينلي قهوة هون".
 
وفي ختام الجلسة، قال رئيس مجلس النواب للنائب نديم الجميل: "فيك ترتاح.. شو هيه؟ ما بخلّوك تحكي داخل حزب الكتائب، بتجي لتحكي هون؟!". 
 
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