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لبنان

بعد نيله 36 صوتاً... ماذا قال ميشال معوّض؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:15
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أشار النائب ميشال معوّض إلى أنّه "لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية، وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأبدوا دعماً لي"، وأضاف: "أعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء".
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وأكّد معوّض بعد إنتهاء الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهوريّة أنّه "لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية".
 
 
وتابع: "يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي، وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات".
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