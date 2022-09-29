الجميّل: نحن أمام فرصة لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة

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أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أن "جلسة اليوم أظهرت الا اكثرية لاحد في المجلس وان الشهر المقبل سيكون مهمًا جدًا".واشار الجميّل بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية الى أن "هناك امكانية من خلال هذه الانتخابات لاجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد واولها موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى".وأضاف: "نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطي مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لان من الواضح ان أحدًا لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده".