صورٌ لمجريات جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.. هكذا بدا المشهد في البرلمان

نشر الموقع الرّسمي لرئاسة مجلس النواب مجموعة من الصور الخاصة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي عقدت، اليوم الخميس، في مبنى البرلمان - ساحة النجمة.

Advertisement

ولم تُسفر الجلسة التي بدأت عند الساعة 11 صباحاً عن انتخاب أيّ رئيس جديد للجمهورية، إذ لم ينل أي اسم طرحه النواب على 86 صوتاً وهو العدد الذي يُحتاجه المرشح للوصول إلى قصر بعبدا من الدورة الأولى.وبعد عملية الاقتراع التي استمرّت على نحو 45 دقيقة، جاءت نتيجة الفرز على النحو التالي: أوراق بيضاء: 64 - ميشال معوض 36 صوتاً - سليم إده 11 صوتاً. كذلك، كانت هناك 12 ورقة تضمنت عبارات أخرى وهي: لبنان (10 أوراق) - مهسا أميني (ورقة واحدة) ونهج رشيد كرامي (ورقة واحدة).وعقب انتهاء الفرز وإعلان نتيجة الاقتراع، فُقد نصاب الجلسة المطلوب لإقامة دورة ثانية للانتخاب، وذلك إثر خروج عدد من النواب من قاعة الهيئة العامة.