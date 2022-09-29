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لبنان

هذا ما قالته مرشّحة لرئاسة الجمهوريّة بعد الجلسة الأولى اليوم

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:46
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في أوّل تعليق لها على أجواء الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، قالت المرشّحة الرئاسيّة ميّ الريحاني "أتوقّع أنّ يُطرح إسمي في الجلسات المقبلة، وأنا متفائلة جدًّا".
 
 
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