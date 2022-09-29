هذا ما قالته مرشّحة لرئاسة الجمهوريّة بعد الجلسة الأولى اليوم

في أوّل تعليق لها على أجواء الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، قالت المرشّحة الرئاسيّة ميّ الريحاني "أتوقّع أنّ يُطرح إسمي في الجلسات المقبلة، وأنا متفائلة جدًّا".

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