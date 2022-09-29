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لبنان

"التوحيد العربي" استنكر العدوان الإسرائيلي في جنين المحتلة

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:53
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 استنكر حزب "التوحيد العربي " في بيان "جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبخاصة ما يحدث من انتهاكات وحشية بحق جنين".

وحيا  "شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا في المجزرة الدموية"، قائلاً: "آن الأوان لمعاقبة هذا العدو المجرم الذي يحاول الاستفراد بجنين وعزلها، ومحاسبته في  المحافل الدولية كافة".
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ودعا  "الى وحدة الصف في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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