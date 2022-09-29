العثور على شخص مجهول الهوية في الجعيتاوي... هل تعرفونه؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهويّة عُثر عليه بتاريخ 27-09-2022 في محلّة الجعيتاوي- الأشرفية، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه ولا يمكن التّواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته، ويعاني من أمراض عقليّة.لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت على الرقم 581071-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.