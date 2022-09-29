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لبنان

العثور على شخص مجهول الهوية في الجعيتاوي... هل تعرفونه؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 06:06
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
 
تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهويّة عُثر عليه بتاريخ 27-09-2022 في محلّة الجعيتاوي- الأشرفية، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه ولا يمكن التّواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته، ويعاني من أمراض عقليّة.
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لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت على الرقم 581071-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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