المر: من دون التفاهم لا يمكن النهوض بالبلد

غرد النائب ميشال المر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم اثبتت الحاجة الى التوافق للوصول الى رئيس، وهذا ما نفتقده حتى الساعة".



وأضاف: "مسؤوليتنا الذهاب الى تفاهمات من اجل بناء الدولة لا من اجل التحاصص، ومن دون التفاهم لا يمكن النهوض بالبلد".

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