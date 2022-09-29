المر: من دون التفاهم لا يمكن النهوض بالبلد

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم اثبتت الحاجة الى التوافق للوصول الى رئيس، وهذا ما نفتقده حتى الساعة… مسؤوليتنا الذهاب الى تفاهمات من اجل بناء الدولة لا من اجل التحاصص، ومن دون التفاهم لا يمكن النهوض بالبلد!#مجلس_النواب#رئاسة_الجمهورية pic.twitter.com/cfrG39lmq8
— Michel Elias Murr (@michel_e_murr) September 29, 2022
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم اثبتت الحاجة الى التوافق للوصول الى رئيس، وهذا ما نفتقده حتى الساعة… مسؤوليتنا الذهاب الى تفاهمات من اجل بناء الدولة لا من اجل التحاصص، ومن دون التفاهم لا يمكن النهوض بالبلد!#مجلس_النواب#رئاسة_الجمهورية pic.twitter.com/cfrG39lmq8