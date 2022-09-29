الاسمر: لضرورة رص صفوف المعارضة

غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب سعيد الاسمر عبر حسابه على "تويتر": "36 صوتا حرا سياديا".
٣٦ صوتاً حرّاً سيادياً
٣٦ صوتاً ميشال رينيه معوّض
إنسجاماً مع تطلّعات الناخبين والتوجّه السيادي، ولجمهورية قوية.
هذا أول الغيث وتأكيد لضرورة رصّ صفوف المعارضة القادرة على قلب كل الموازين.#لبناننا_آت #جزين #سعيد_الأسمر #الجمهورية_القوية
— Said El Asmar (@said_el_asmar) September 29, 2022
٣٦ صوتاً حرّاً سيادياً
٣٦ صوتاً ميشال رينيه معوّض
إنسجاماً مع تطلّعات الناخبين والتوجّه السيادي، ولجمهورية قوية.
هذا أول الغيث وتأكيد لضرورة رصّ صفوف المعارضة القادرة على قلب كل الموازين.#لبناننا_آت #جزين #سعيد_الأسمر #الجمهورية_القوية