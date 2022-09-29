الاسمر: لضرورة رص صفوف المعارضة

غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب سعيد الاسمر عبر حسابه على "تويتر": "36 صوتا حرا سياديا".

وأضاف: " ‏36 صوتا لميشال رينيه معوض انسجاما مع تطلعات الناخبين والتوجه السيادي، ولجمهورية قوية، هذا أول الغيث وتأكيد ضرورة رص صفوف المعارضة القادرة على قلب كل الموازين ".

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