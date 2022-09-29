الخطيب: اللبنانيون محكومون بالتوافق والتلاقي

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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس النائب السابق إميل رحمه، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان.وأكد "ان اللبنانيين محكومون بالتوافق والتلاقي والعمل لما فيه مصلحة وطنهم مما يستدعي التعاون بين السياسيين لتشكيل الحكومة تتصدى لمعالجة الازمات المعيشية والاقتصادية والتوافق على انجاز الاستحقاق الانتخابي بما يوفر الاستقرار السياسي الذي يشكل شبكة امان لحماية لبنان وحفظ شعبه".بعد اللقاء، قال رحمه :" تشرفت بزيارة هذا البيت الوطني الكبير وتشرفت بلقاء سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وكالعادة أتيت متشوقا وأخرج مستفيدا، لأنه علامة ولأنه صاحب رؤية وطنية ويتطلع الى جميع اللبنانيين بعين واحدة ويريد مصلحة لبنان".أضاف رحمه :"إن زيارة هذا البيت في هذا الوقت بالذات وفي هذه المناسبة قد أعجبتني كثيرا وأراحتني كثيرا وخرجت من لقاء سماحته مرتاحا واعتذرت منه على التقصير لأنني ابن هذا البيت، وكانت جلسة ودية واستفدت منه كثيرا لأنه صاحب عقل نير وصاحب إرادة وطنية يجب أن نستنير بها، وصاحب عدالة وهذا أهم شيء اليوم في لبنان وبين جميع اللبنانيين".