Advertisement

لبنان

الخطيب: اللبنانيون محكومون بالتوافق والتلاقي

Lebanon 24
29-09-2022 | 06:38
A-
A+
Doc-P-995417-638000557405166262.jpg
Doc-P-995417-638000557405166262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس النائب السابق إميل رحمه، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان.
 
وأكد "ان اللبنانيين محكومون بالتوافق والتلاقي والعمل لما فيه مصلحة وطنهم مما يستدعي التعاون بين السياسيين لتشكيل الحكومة تتصدى لمعالجة الازمات المعيشية والاقتصادية والتوافق على انجاز الاستحقاق الانتخابي بما يوفر الاستقرار السياسي الذي يشكل شبكة امان لحماية لبنان وحفظ شعبه".
Advertisement
 
بعد اللقاء، قال رحمه :" تشرفت بزيارة هذا البيت الوطني الكبير وتشرفت بلقاء سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وكالعادة أتيت متشوقا وأخرج مستفيدا، لأنه علامة ولأنه صاحب رؤية وطنية ويتطلع الى جميع اللبنانيين بعين واحدة ويريد مصلحة لبنان".
 
أضاف رحمه :"إن زيارة هذا البيت في هذا الوقت بالذات وفي هذه المناسبة قد أعجبتني كثيرا وأراحتني كثيرا وخرجت من لقاء سماحته مرتاحا واعتذرت منه على التقصير لأنني ابن هذا البيت، وكانت جلسة ودية واستفدت منه كثيرا لأنه صاحب عقل نير وصاحب إرادة وطنية يجب أن نستنير بها، وصاحب عدالة وهذا أهم شيء اليوم في لبنان وبين جميع اللبنانيين". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-09-29
05:34 | 2022-09-29
06:05 | 2022-09-29
10:41 | 2022-09-29
10:37 | 2022-09-29
10:26 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website