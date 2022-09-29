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لبنان

إشكال بين صرافين في صيدا

Lebanon 24
29-09-2022 | 06:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين صرافين جوالين، على دوار المرجان، في مدينة صيدا.
 
 
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