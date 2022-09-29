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لبنان

كيف علّق عون على وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 06:50
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تابع رئيس الجمهوريّة ميشال عون وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات.
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وأعرب عون عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
 
 
في سياق آخر، تلقى عون برقية من قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس شكره فيها على تعزيته بوفاة الكاردينال انجلو سودانو، صديق لبنان.
 
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