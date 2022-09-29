السفير الروسي على مائدة غذاء أحد النواب...

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إستقبل رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي في دارته في بقاعصفرين - الضنية، سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف مع وفد من ديبلوماسيي السفارة، حيث تم عرض للمستجدات السياسية والازمات الاقتصادية والمعيشية والانسانية في لبنان والمنطقة.وقد استبقى كرامي السفير الروسي على مائدة الغداء.