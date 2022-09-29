ما جديد حريق خراج بلدة حرار؟

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نجحت الجهود الكبيرة التي بذلها متطوعو الدفاع المدني وفريقي درب عكار والمستجيب الاول في اتحاد بلديات جرد القيطع بالسيطرة شبه التامة على الحريق الكبير الذي كان اندلع ظهر امس واستمر طوال الليل في احراج الصنوبر البري في خراج بلدة حرار العكارية وتسبب باضرار وخسائر كبيرة جدا ببيئة هذه المنطقة الحرجية التي خسرت عددا كبيرا من الاشجار والغطاء النباتي .وساهم اكثر من 40 متطوعا في اهماد النيران على مدى 24 ساعة متواصلة وتميز الحضور الفاعل لمتطوعات فريق المستجيب الاول جنبا الى جنب مع زملائهم المتطوعين الاخرين في مواجهة النار والتعامل معها رغم الصعوبات .وتتواصل الان عمليات التبريد الموجبة لبعض النواقع مخافة تجدد اشتعال النيران.