ما حقيقة إطلاق صاروخي أرض - جو باتجاه طائرة مسيّرة فوق بلدة لبنانيّة؟

نفى مسؤول أمني لـ"لبنان 24" ما يتم تداوله على مجموعات "واتساب"، عن إطلاق صاروخي أرض - جو باتجاه طائرة مسيّرة فوق بلدة شمسطار غربي بعلبك.



وأكّد أنّ "الخبر عار من الصحة".

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