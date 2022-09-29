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لبنان

ما آخر التطورات في قضية اللبنانيين العالقين في تركيا؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 07:39
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زار نواب كتلة "الإعتدال الوطني "، وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد رستم، عبد العزيز الصمد وأحمد الخير، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.

وبعد اللقاء قال البعريني وفق مكتبه الإعلامي: "تباحثنا مع وزير الداخلية في موضوع اللبنانيين العالقين في تركيا، الذي أعلمنا بأنه يتابع الموضوع بتوجيهاتٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفير اللبناني في تركيا، بالإضافة الى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، حيث يتم التحضير لعودتهم قريبًا الى لبنان عبر Laissez-passer "تسهيل مرور".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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